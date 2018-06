London (dpa) - Der Tag ist gekommen: Prinz William wird heute die bürgerliche Kate Middleton heiraten. An der Zeremonie in der Westminster Abbey in London sind neben der britischen Königsfamilie 1900 Gäste aus Hochadel, Showgeschäft und Politik dabei. Gleichzeitig feiern vor der Kirche und dem Buckingham Palast Hunderttausende Fans mit, wenn William seine Kate zur Prinzessin macht. Hunderte Monarchie-Fans hatten sich schon vor Tagen mit Zelten und Schlafsäcken in Stellung gebracht, um die erste große Traumhochzeit 30 Jahre nach der Trauung von Prinz Charles und Diana mitzuerleben.

