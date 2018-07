London (dpa) - Gut zwei Stunden vor der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton ziehen die ersten Gäste in die Westminster Abbey in London ein. Die Damen in Kostüm oder Kleid mit Hut, viele der männlichen Gäste tragen Uniform. Einige haben angesichts des bedeckten Himmels auch einen Regenschirm dabei. Zehntausende von Schaulustigen säumen die Straßen zwischen Buckingham Palast und Kirche, um vor und nach der Trauung am Mittag einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

