Berlin (dpa) - Das Verkehrsministerium überlegt, die Flensburger Verkehrssünderkartei zu reformieren. Das schreibt die «Bild»-Zeitung. Demnach sollen Punkte künftig verjähren - unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit neue Vergehen hinzukommen. Die Reform solle noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten. Nach «Bild»-Informationen soll künftig jede Ordnungswidrigkeit getrennt erfasst werden und für sich verjähren - egal, ob ein Autofahrer weitere Punkte kassiert. Außerdem erwäge die Koalition, die Grenze für den Verlust des Führerscheins von jetzt 18 auf 20 Punkte zu erhöhen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.