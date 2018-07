London (dpa) - Prinz William und Catherine Middleton sind jetzt ein Ehepaar. Der künftige britische Thronfolger hat seine langjährige bürgerliche Freundin in London geheiratet. Vor den Augen von rund 1900 geladenen Gästen in der Westminster Abbey und vielen Millionen Fernsehzuschauern weltweit gab das Paar sein feierliches Ehegelübde ab. In einer von vier weißen Pferden gezogenen Kutsche fuhren sie anschließend zum Buckingham Palast. Die beiden winkten den Zehntausenden von jubelnden Fans am Straßenrand zu. Auf dem Balkon des Palastes werden sie sich den langersehnten Hochzeitskuss geben.

