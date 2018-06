Inhalt Seite 1 — Lokführer machen Streikpause - Fronten verhärtet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Frankfurt (dpa) - Bahnreisende können erst einmal aufatmen: Die Lokführergewerkschaft GDL will in dieser Woche bei den großen Bahn-Konkurrenten eine Streikpause einlegen. «Wir geben den Arbeitgebern Zeit, uns ein verhandlungsfähiges Angebot zu unterbreiten», sagte GDL-Chef Claus Weselsky.

Andernfalls allerdings werde es weitere Streiks geben. Zugleich äußerte Weselsky scharfe Kritik: Arbeitgeber versuchten, über Aussperrungen von Lokführern sowie durch «Scheinangebote» die Streikfront zu brechen. Die Bahn-Konkurrenten warfen der GDL ein «politisches Machtspiel» vor.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte in der Nacht zum Samstag einen 47-stündigen Streik bei den Bahn-Unternehmen Veolia, Abellio, Netinera (bisher: Arriva Deutschland), Benex und Hessische Landesbahn beendet. Ausgenommen von dem Arbeitskampf war der Bahn-Konkurrent Keolis, mit dem verhandelt werden soll. Auch mit der bundeseigenen Deutschen Bahn verhandelt die GDL derzeit, deswegen gibt es dort derzeit keine Streiks.

Die GDL fordert einen einheitlichen Tarifvertrag für die 26 000 Lokführer in Deutschland im Regional-, Fern- und Güterverkehr - egal, bei welchem Betreiber sie arbeiten. Eine Kernforderung ist eine Angleichung der Einkommen auf das Niveau der DB plus fünf Prozent Aufschlag.

Auch nach dem Ende des jüngsten Streiks kam es am Wochenende noch zu Beeinträchtigungen. Unternehmen der Veolia-Gruppe, etwa die Mitteldeutsche Regiobahn und die Nord-Ostsee-Bahn, hatten streikwillige Lokführer ausgesperrt. Da die Arbeitnehmer in der Zeit der Aussperrung Streikgeld von der Gewerkschaft erhalten, schwächen die Arbeitgeber damit also die Streikkasse der Gewerkschaften.

Am Samstag jedoch errang die GDL vor Gericht einen Erfolg: Das Arbeitsgericht in Frankfurt/Main entschied, dass die Aussperrung streikwilliger Lokführer bei Bahnunternehmen im Veolia-Konzern rechtswidrig ist.

In den Tarifkonflikt selbst ist trotz der massiven GDL-Streiks bislang kaum Bewegung gekommen. Ein Angebot der Mitteldeutschen Regiobahn, übertarifliche monatliche Einkommensverbesserungen zu zahlen, wies Weselsky am Samstag scharf zurück: «Das betrachte ich als Aprilscherz, und zwar als schlechten.» Der Arbeitgeber habe nicht der streikenden Gewerkschaft ein Angebot gemacht, sondern dem Betriebsrat, der aber darüber gar nicht verhandeln dürfe.