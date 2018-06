New York (dpa) - Justin Bieber scheint derzeit alles zu gelingen. Nachdem der 17-Jährige mit seiner Musik und dem Kinofilm «Never Say Never» («Sag niemals nie») erfolgreich war, konnte er am Samstagabend (Ortszeit) auch noch zwei «Kids' Choice Awards» mit nach Hause nehmen.

Die Publikumspreise, für die jedes Jahr mehr als 100 Millionen Kinder im Internet abstimmen, gingen in Los Angeles sowohl in der Kategorie «Bester Sänger» als auch «Bestes Lied», für «Baby», an den Kanadier. Gleich zwei Preise zu gewinnen schaffte ansonsten nur «iCarly». In der Kindersendung, die in Deutschland seit drei Jahren beim Sender «Nick» läuft, spielt die heute 17-jährige Miranda Cosgrove die Moderatorin einer Internetshow, die im Web nach Talenten sucht - fast so wurde Bieber vor drei Jahren entdeckt.

Mit grünem Schleim - so die bejubelte Tradition bei den tausenden Kindern in der Halle - wurden eine Menge Stars gepeinigt. Model Heidi Klum, Rapper Snoop Dogg und Schauspieler Jason Segel («How I Met Your Mother») hatten kein Glück und wurden unter der Masse begraben. Johnny Depp, geehrt für seine Rolle in «Alice im Wunderland», teilte den Schleim lieber mit einem Schlauch selbst aus.

Zu den Preisträgern gehörten auch «Kids' Choice»-Stammgast Miley Cyrus («The Last Song») als beste Schauspielerin, Katy Perry als beste Sängerin und die «Black Eyed Peas» als beste Gruppe. Bester Film war in den Augen der Kinder «Karate Kid», bei den Trickfilmen war es «Ich - Einfach unverbesserlich». Insgesamt wurden mehr als 20 Preise vergeben.

Einen der beliebtesten bekam Justin Timberlake: Der Sänger wurde mit dem «Big Help Award» ausgezeichnet, dem Umweltpreis der «Kids' Choice Awards». Die Trophäe ist dann nicht ein kleines orangefarbenes, sondern ein kleines grünes Luftschiff.

Nickelodeon