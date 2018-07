Tokio (dpa) - Der japanische Atombetreiber Tepco setzt seine Versuche fortgesetzt, ein radioaktives Leck im Reaktor 2 des AKW Fukushima zu stoppen. Wie japanische Medien berichteten, setzen Arbeiter jetzt chemische Polymerstoffe zum Abdichten des Lecks ein. Versuche, den 20-Zentimeter-Riss in einem Schacht mit Beton abzudichten, waren fehlgeschlagen. Tepco rief daraufhin Experten aus Tokio zur Hilfe. An dem Riss hatten Arbeiter gestern eine extrem hohe Radioaktivität in Wasser gemessen, das direkt ins Meer läuft.

