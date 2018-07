Berlin (dpa) - Der Führungskampf in der FDP belastet nach Ansicht der SPD zunehmend die deutsche Außenpolitik. Der Autoritätsverfall von Guido Westerwelle sei nicht im deutschen Interesse, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD, Rolf Mützenich, der Nachrichtenagentur dpa. Ein Rückzug vom FDP-Vorsitz werde den Außenminister in der internationalen Politik weiter schwächen. Westerwelle habe in der deutschen Außenpolitik «einen Trümmerhaufen hinterlassen».

