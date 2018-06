Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama wird seine Anhänger möglicherweise schon morgen über eine zweite Präsidentschafts-Kandidatur informieren. Das berichten CNN und die «New York Times». Per E-Mail und Textnachricht wolle sich Obama an seine Anhänger wenden. Allerdings hänge der genaue Zeitpunkt der Ankündigung noch von den schwierigen Etatverhandlungen im Kongress ab. Laut «New York Times» wird die Wahlkampfzentrale des Präsidenten diese Woche offiziell in Chicago ihren Betrieb aufnehmen.

