Gröditz (dpa) - Für eine Schoko-Vanille-Schnitte namens «Schokotraum» hat eine Bäckerei eine Woche lang mit einem dunkelhäutigen Baby geworben. Kunden protestierten gegen die Aktion des Backwarenladens Raddatz im sächsischen Gröditz. Die Bäckerei hat Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. 580 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Deutschland, weitere 50 in Namibia. Es sei ihnen klar, dass die Werbung anstößig sei. «Wir sind aber definitiv keine Rassisten», sagte Prokurist Christoph Raddatz der dpa. Das Baby sei das Kind zweier Mitarbeiter aus Afrika.

