Berlin (dpa) - Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle wird sich noch heute zum parteiinternen Machtkampf äußern. Er werde um 18.00 Uhr in der Parteizentrale in Berlin vor die Presse gehen, teilte die FDP mit. Der Außenminister wird nach den Wahlniederlagen in Baden- Württemberg und Rheinland-Pfalz seit Tagen in der Partei gedrängt, seinen Vorsitz aufzugeben.

