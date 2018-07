Berlin (dpa) - Die CDU nimmt offenbar zunehmend Kurs auf Grün: Bundeskanzlerin Kanzlerin Angela Merkel will in einem möglichst breiten Konsens eine Energiewende in Deutschland durchsetzen. SPD und Grüne reagieren aber skeptisch. Grünen-Chef Cem Özdemir ist nur dann zu solchen Gesprächen bereit, wenn Merkel ein Gesetz für einen schnellen Atomausstieg mitbringt. Die SPD wirft der Kanzlerin vor, sie wolle mit dem «Gerede von einem Energiekonsens» über den Dissens in der Regierung hinwegtäuschen. In der Union wird der Ruf nach einem raschen Atomausstieg indes immer lauter.

