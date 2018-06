Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle gibt nach zehn Jahren an der Spitze der FDP den Parteivorsitz auf. Der 49-Jährige kündigte heute in Berlin an, beim nächsten Parteitag Mitte Mai in Rostock auf eine neue Kandidatur zu verzichten. Außenminister will er aber bleiben. Westerwelle sprach sich für einen «Generationswechsel» in der FDP aus. Als mögliche Nachfolger gelten vor allem Generalsekretär Christian Lindner und Gesundheitsminister Philip Rösler. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Westerwelle vorher über seinen Rückzug informiert.

