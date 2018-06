Essen (dpa) - Das Verschwinden von rund 2300 vermissten Brennelementekugeln aus dem stillgelegten Atomreaktor im nordrhein- westfälischen Jülich hatte für Wirbel gesorgt: Nun heißt es aber, die Kugeln befänden sich in einem Zwischenlager auf dem Gelände des Forschungszentruns. Das sagte die Sprecherin der Anlage, Anne Rother, den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe in deren Montagsausgabe. Demnach befinden sich die Kugeln noch in dem Reaktorbehälter oder seien «lagerfähig einzementiert». Das NRW-Landwirtschaftsministerium hatte zuvor Aufklärung über den Verbleib des Atomschrotts gefordert.

