Hamburg (dpa) - Bei einer Demonstration der linken Szene in Hamburg hat es am Abend erste Zwischenfälle gegeben. Vermummte steckten nach Polizeiangaben ein Auto der Bundeswehr in Brand. Zudem flogen Steine und Flaschen auf die Glasfassade eines Hotels. Bei der Demonstration für den Erhalt des autonomen Kulturzentrums «Rote Flora» hatten sich rund 4000 Menschen versammelt. Der 1. Mai ist in Hamburg traditionell von Krawallen begleitet. Vor allem im Anschluss an die Demonstration efürchtet die Polizei Ausschreitungen.

