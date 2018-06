Berlin (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Hertha BSC will offenbar Bayern Münchens Torwart Thomas Kraft verpflichten. Laut «Tagesspiegel» haben die Berliner dem Schlussmann in dieser Woche ein konkretes Angebot unterbreitet. Eine Bestätigung durch einen der Vereine oder den Spieler gibt es bislang nicht. Der 22 Jahre alte Kraft sitzt derzeit in München auf der Ersatzbank. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er würde somit für Hertha keine Ablöse kosten.

