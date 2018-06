Hannover (dpa) - Nach dem zweitwärmsten April seit 130 Jahren sehnen die deutschen Bauern stärkere Regenfälle herbei. In vielen Regionen bangen Landwirte um ihre Ernteerträge, sollte die Trockenheit weiter anhalten. In Niedersachsen und Baden-Württemberg drohen nach Einschätzung der Landesbauernverbände Verluste bei verschiedenen Getreidesorten und beim Raps. In Rheinland-Pfalz könnte das frühsommerliche Wetter ebenfalls zu Ernteeinbußen führen - vor allem bei Getreide und Rüben. Sorgenvoll zum Himmel blicken die Bauern auch in Schleswig-Holstein, Bayern und Ostdeutschland.

