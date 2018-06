Berlin (dpa) - Autofahrer müssen weiterhin mit Spritpreisen auf Rekordniveau leben. Die Preise für Superbenzin lagen heute vielerorts weiter deutlich über 1,60 Euro. An einzelnen Tankstellen, etwa in Berlin, hatten Autofahrer bis zu 1,66 Euro für einen Liter Superbenzin bezahlen müssen. Der Benzinpreis hatte in den vergangenen Tagen seinen bisherigen Höchststand aus dem Sommer 2008 übertroffen. Ursache sind nach Branchenangaben vor allem gestiegene Rohölpreise. Auch der umstrittene Bio-Kraftstoff E10 kann zu den hohen Preisen beitragen.

