Berlin (dpa) - Nach Einschätzung des Terrorexperten Guido Steinberg ist die Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland nach wie vor sehr hoch. «Wir müssen, glaube ich, jeder Zeit mit einem Anschlag rechnen», sagte der Islamwissenschaftler, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin arbeitet.

Wie hoch ist die Terrorgefahr in Deutschland?

Guido Steinberg: «Die Terrorgefahr ist sehr, sehr hoch und ganz offensichtlich auch konkret.»

Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?

Guido Steinberg: «Es hat ganz konkrete Drohungen gegeben - immer wieder. Und eben auch ernstzunehmende Warnungen unserer Sicherheitsbehörden. Wenn man das im Zeitablauf der letzten Jahre sieht, dann sind das zwei Dinge, die das bestimmen: Wir haben zum einen terroristische Organisationen, die hier gerne Anschläge verüben möchten wie Al-Kaida, die Islamische Dschihad-Union und auch andere, die das ganz deutlich gemacht haben. Und zweitens haben wir eine zumindest bis letztes Jahr wachsende Zahl von Deutschen, die sich diesen Organisationen in Pakistan angeschlossen haben. Deutsche heißt aber hier soziologische Deutsche, also Leute, die hier geboren sind oder lange gelebt haben, unabhängig davon, was für einen Pass sie haben. Diese beiden Faktoren zusammen bestimmen die Bedrohungslage seit 2007. Wir müssen jederzeit mit einem Anschlag rechnen.»

War es dann richtig, die Sicherheitsmaßnahmen zurückzufahren?

Guido Steinberg: «Die Sicherheitsmaßnahmen sind ja im November erhöht worden aufgrund verschiedener Warnhinweise, die zusammengenommen die Sicherheitsbehörden dazu bewogen haben, zu sagen, so jetzt haben wir konkrete Hinweise. Der Wahrheitsgehalt dieser Hinweise war schon im November umstritten, einige haben sich erhärtet, einige haben sich nicht erhärtet. Da man nicht weiß, wo so ein Anschlag herkommt, ist es sowieso fraglich, inwieweit es Sinn macht, die eine Einrichtung zu schützen, andere aber nicht.»