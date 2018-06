Inhalt Seite 1 — Robben erlöst Bayern - «Jetzt sind wir Dritter» Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Endlich Dritter! Arjen Robben hat müde Bayern auf den ersehnten Champions-League-Platz geschossen. Der Niederländer sicherte dem deutschen Fußball-Rekordmeister mit seinem neunten Saisontor den eminent wichtigen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach.

In der 77. Minute vollende Robben eine Koproduktion mit Franck Ribéry. «Das war gut zusammengespielt. Nicht perfekt, aber am Ende bringt Franck den Ball zu mir - und dann war es nicht mehr schwer», sagte Robben und atmete durch: «Die drei Punkte waren wichtig, jetzt sind wir Dritter.»

Dank der gleichzeitigen Niederlage von Hannover 96 in Dortmund rückten die über weite Strecken schwerfällig agierenden Münchner in der Tabelle mit 51 Punkten auf Platz drei vor. «Wichtig war jetzt, Hannover mal zu überholen», erklärte Nationalstürmer Mario Gomez. Erstmals in dieser Bundesligasaison gelangen dem FC Bayern drei Siege in Serie. «Das war wichtig. Keine Champions League wäre eine Katastrophe für den FC Bayern», kommentierte Ribéry.

Die Gladbacher Bilanz in München bleibt desaströs: Ein einziger Sieg mit Stefan Effenberg als Anführer gelang beim 2:1 am 14. Oktober 1995 - dagegen gab es nunmehr schon 33 Niederlagen sowie neun Remis. Nach der 17. Saison-Niederlage sind die Gladbacher dem Absturz in die 2. Liga noch näher gekommen. «Der Kopf muss oben bleiben», mahnte Abwehrspieler Dante. «Wir haben in der zweiten Hälfte taktische Fehler und Stellungsfehler gemacht», klagte Trainer Lucien Favre.

Die erste Spielhälfte war für die Bayern-Fans unter den 69 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena eine einzige Zumutung. Der beste Angriff der Liga konnte die schwächste Defensive um den unsicheren Torwart Logan Bailly, dem Favre erneut sein Vertrauen geschenkt hatte, kaum im Verlegenheit bringen. Es fehlte den Münchnern an Laufbereitschaft und Kreativität - dafür gab es viele Missverständnisse und Fehlpässe. Robben hatte noch die besten Abschlussaktionen (10./18.).

Gladbach versteckte sich nicht, kombinierte sporadisch gut. Aber ohne den verletzten Topschützen Igor de Camargo (7 Tore) blieb der Tabellenletzte vor dem Münchner Tor weitgehend harmlos. Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Bayern schwer, hochzuschalten und einen Kombinationsfluss herzustellen. Ribéry setzte mit einer Einzelaktion ein Hallo-Wach-Signal, auch wenn sein Schuss das Tor verfehlte (54.). Gladbach verlegte sich auf Konter; dabei musste der Münchner Nationalspieler Holger Badstuber in höchster Not vor dem einschussbereiten Marco Reus klären (58.), der später einen Ball aus 18 Metern am Münchner Tor vorbeischlenzte (71.).

Die Bayern konnten auch aus ihren zahlreichen Standardsituationen kein Kapital schlagen. Gomez vergab eine gute Kopfballmöglichkeit (73.). Im direkten Gegenzug musste Bayern-Torwart Thomas Kraft gegen den eingewechselten Mohamadou Idrissou klären (74.). Nach einem folgenschweren Fehlpass von Reus im Mittelfeld fiel das entscheidende Tor durch Robben.