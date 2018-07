Wien (dpa) - Die gefeierte Wagner-Sängerin Waltraud Meier ist künftige Trägerin des Lotte-Lehmann-Rings der Wiener Staatsoper.

Die in Würzburg geborene Mezzosopranistin erhält die weltweit einzigartige Auszeichnung am 21. April im Anschluss an die Vorstellung der Wagner-Oper «Parsifal», teilte die Staatoper mit. Meier ist die vierte Trägerin des Rings, der 1955 vom Solistenverband zu Ehren der Sopranistin Lotte Lehmann (1888-1976) gestiftet wurde. Trägerinnen waren auch Leonie Rysanek und Hildegard Behrens.

Meier wurde in Würzburg geboren und debütierte 1976 mit 20 Jahren an der Oper ihre Heimatstadt. Ihr internationales Debüt gab sie 1980 in Buenos Aires bereits in der Wagner-Oper «Walküre»; bei den Bayreuther Festspielen 1983 begeisterte sie als Kundry in «Parsifal» und ist seitdem an allen großen Häusern als Wagner-Sängerin gefragt. Die auch schauspielerisch ausdrucksstarke Solistin ist ebenso im französischen und italienischen Fach zu Hause.