Hamburg (dpa) - Mit Hut und Sonnenbrille, aber ohne Stecker und Kabel: Deutschrocker Udo Lindenberg hat das Geheimnis um sein «MTV Unplugged»-Konzert gelüftet.

Der Musiker wird am 3. Juni Gast der TV-Reihe sein, die in exklusiven und seltenen Konzerten vor allem internationale Musikstars präsentiert. Die Shows gelten in der Branche als große Ehre. Künstler wie Eric Clapton oder die Band Nirvana traten hier auf. Auf elektrische Verstärkung müssen die Musiker bei Unplugged-Auftritten verzichten - dafür erlebt das Publikum bekannte Songs in neuer Version.

Lindenberg («Stark wie Zwei») gibt das Konzert für den Musiksender in seiner Wahlheimat Hamburg, wie er der Nachrichtenagentur dpa sagte. Namhafte Künstler aus dem In- und Ausland sollen ihn begleiten - wer das sein wird, wollten die Veranstalter vorerst noch nicht verraten. Wenige Tage nach seinem 65. Geburtstag wird der Panikrocker die Fans in der Kulturfabrik Kampnagel zu dem Abend in ungewöhnlichem Ambiente empfangen. «Alter steht für Radikalität und Meisterschaft - unter dieses Motto stellen wir auch «MTV Unplugged»», sagte er.

Zwei «Warm Up»-Shows und eine Generalprobe macht der Pionier der deutschsprachigen Rockmusik vor der Fernsehaufzeichnung. Die Tickets für die einzelnen Probentermine werden vom 10. April (17.00 Uhr) an im Internet angeboten (www.udo-lindenberg.de). Die Karten für die Hauptshow gibt es am selben Tag (12.00 Uhr) in Lindenbergs Dauerwohnort, dem Hamburger Hotel Atlantic.

Für Deutschland war Herbert Grönemeyer 1994 der erste Künstler, den MTV zum Unplugged-Konzert einlud. Ihm folgten Die Fantastischen Vier, Die Ärzte, Die Toten Hosen, die Söhne Mannheims vs. Xavier Naidoo, die Sportfreunde Stiller und Sido.

