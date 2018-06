Berlin (dpa) - Wer kommt nach Gudio Westerwelle? Das Ringen um die FDP-Spitze könnte sich in den nächsten Stunden entscheiden. Erwartet wird, dass bei der Sitzung in der FDP-Zentrale in Berlin bereits die Weichen für die neue Parteiführung gestellt werden. Als Favorit für den FDP-Vorsitz gilt Gesundheitsminister Philipp Rösler. Ein weiterer Kandidat ist FDP-Generalsekretär Christian Lindner. Der Berliner FDP- Bundestagsabgeordnete Martin Lindner schloss nicht aus, dass Westerwelle auch sein Amt als Außenminister abgeben könnte. Da sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagte er im RBB.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.