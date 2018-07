Erfurt (dpa) - Nach einer Bombendrohung ist eine Schule in Erfurt evakuiert worden. Eine erste Durchsuchung habe keine Hinweise auf einen Sprengsatz ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Drohung sei am Morgen gegen 09.00 Uhr telefonisch bei der Europaschule eingegangen. Rund 600 Schüler und Lehrer wurden in Sicherheit gebracht. Die Schüler seien mit Hausaufgaben nach Hause geschickt worden, sagte der Sprecher.

