Berlin (dpa) - Die neue Ethikkommission zur Atomkraft soll mehr Gewicht erhalten als bislang bekannt: Das Gremium wird auch die Folgen eines beschleunigten Atomausstiegs für den Klimaschutz und Stromimporte beleuchten. Das alles solle in der Kommission diskutiert und auch bewertet und gewichtet werden, sagte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Dem «Rat der Weisen» gehören Vertreter von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirchen an. Bis zum 27. Mai soll die Kommission dann einen Bericht vorlegen. Dieser ist für die Bundesregierung die Basis für ein mögliches neues Atomgesetz.

