Berlin (dpa) - Die nach den Anschlagwarnungen im Herbst eingeführten Sicherheitsmaßnahmen am Reichstag sind weiter gelockert worden. Die Absperrungen im weitläufigen Umfeld wurden Ende vergangener Woche aufgehoben. Das sagte eine Sprecherin des Bundestags am Dienstag in Berlin.

Die Kontrollen direkt am Reichstag bleiben aber vorerst bestehen. Keine Veränderung gibt es für die Reichstagskuppel. Sie darf nach wie vor nur von angemeldeten Gruppen betreten werden. Nach der Warnung vor islamistischen Anschlägen im November waren Kuppel und Dachterrasse für Besucher kurzzeitig ganz gesperrt worden.