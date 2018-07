Berlin (dpa) - Die deutschen Album-Charts sind fest in deutschen Händen: Herbert Grönemeyer bleibt mit «Schiffsverkehr» weiter auf Platz eins, dahinter stürmten zwei Neueinsteiger in die Hitparade.

Clueso kam mit «An und für sich» auf Anhieb auf Rang zwei, gefolgt von der Kölner Rockband BAP mit «Halv su Wild», wie das Marktforschungsunternehmen Media Control mitteilte.

Bei den Single-Charts bleibt Mars Bruno mit «Grenade» in der elften Woche weiterhin an der Spitze, auf Platz zwei liegt nach wie vor Lady Gaga mit «Born This Way». Die besten Neueinsteiger singen sich auf Platz 19 und 20: Es sind Snoop Dogg vs. David Guetta mit dem Song «Sweat» und die Band Take That mit «Kidz».

Wacker hält sich immer noch Adele in der 13. Woche, die sowohl bei den Album-Charts («21») als auch Single-Charts («Rolling In The Deep») auf dem vierten Platz liegt.