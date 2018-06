London (dpa) - Bee-Gees-Sänger Robin Gibb musste sich erneut wegen starker Unterleibsschmerzen in einem Krankenhaus behandeln lassen. Zwei Tage danach konnte er die Klinik am Dienstag wieder verlassen, jetzt kümmere sich seine Frau um ihn, teilte sein Sprecher mit.

Der 61-Jährige Mitbegründer der Erfolgsband Bee Gees sei am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus in Großbritannien gebracht worden, er habe einige Konzerttermine in Brasilien absagen müssen. Woher die Schmerzen gekommen waren und wie es dem Sänger nun gehe, wollte er nicht sagen.

Gibb war im vergangenen Jahr wegen eines Darmverschlusses operiert worden. Sein Bruder Maurice war 2003 im Alter von 53 Jahren an den Folgen eines gekrümmten Darmes gestorben. Die Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb waren vor allem in den 1970er Jahren mit Hits wie «Night Fever» und «Stayin' Alive» berühmt geworden.