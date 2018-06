Tokio (dpa) - Not macht erfinderisch: Mit immer neuen Mitteln kämpfen die Arbeiter gegen die verseuchten Wassermassen in der Atomruine von Fukushima. Erstmals haben sie Erfolg: Die Menge an ausströmendem verstrahltem Wasser habe sich verringert, hieß es nach Medienberichten vom Betreiber Tepco. Nach mehreren gescheiterten Versuchen half nun offenbar ein Abdichtmittel auf Basis von Flüssigglas. Die Strahlung im Meer ist dennoch stark erhöht. Die Europäische Union will deshalb die Grenzwerte für Nahrungs- und Futtermittel aus Japan anheben.

