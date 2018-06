New York (dpa) - In Hunderten älterer Flugzeuge vom Typ Boeing 737 drohen Risse in der Außenhaut. Das komme nicht komplett unerwartet, sagte Konzernmanager Paul Richter in einer Telefonkonferenz. Allerdings sei Boeing davon ausgegangen, dass sich eine Ermüdung des Materials erst viel, viel später im Lebensverlauf der Kurz- und Mittelstreckenmaschinen zeige. Am Freitag hatte eine 15 Jahre alte 737-300 des US-Billigfliegers Southwest notlanden müssen, nachdem sich mit einem lauten Knall ein Loch im Dach aufgetan hatte. Wie durch ein Wunder wurde keiner der 123 Insassen ernsthaft verletzt.

