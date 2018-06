Berlin (dpa) - Die FDP stellt heute die Weichen für die Nachfolge ihres scheidenden Parteivorsitzenden Guido Westerwelle. Als Favorit für den Chefposten gilt Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler. Der 38-jährige Gesundheitsminister hat zwar seine Kandidatur noch nicht offiziell angemeldet. In der Parteispitze wird aber fest davon ausgegangen, dass er seinen Hut in den Ring wirft. Neben dem niedersächsischen Landeschef Rösler wird auch Generalsekretär Christian Lindner als möglicher Kandidat genannt. Lindner selbst wollte sich am Abend nicht konkret zur Kandidatenfrage äußern.

