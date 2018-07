Berlin (dpa) - Die «U40»-Generation der FDP steht bereit: Heute will Gesundheitsminister Philipp Rösler seine Bewerbung für den FDP-Vorsitz bekanntgeben. Der 38-Jährige würde dann auch neuer Vizekanzler der schwarz-gelben Bundesregierung. Offiziell soll die Nachfolge beim nächsten FDP-Bundesparteitag geregelt werden, der Mitte Mai in Rostock stattfindet. Westerwelle will Außenminister bleiben. Zunächst tritt das FDP-Präsidium mit den Landesvorsitzenden der Partei zusammen. Bei diesem Treffen wird sich Rösler erklären. Anschließend tagen Bundesvorstand und Bundestagsfraktion gemeinsam.

