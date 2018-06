Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will Deutschlands Fußball-Frauen beim Auftaktspiel der Heim-WM im Stadion die Daumen drücken. «Ich möchte dabei sein, das sage ich gleich jetzt», sagte die CDU-Politikerin bei der Eröffnung der Ausstellung «Frauen schreiben Fußballgeschichte» im Kanzleramt in Berlin. Die Vorfreude auf die WM sei, so Merkel im Beisein der Mannschaft von Frauen- Nationaltrainerin Silvia Neid. Die DFB-Damen werden am 26. Juni im Berliner Olympiastadion gegen Kanada die WM eröffnen. Sie können als erstes Team zum dritten Mal nacheinander den Titel holen.

