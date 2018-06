Port-au-Prince (dpa) - Der populäre Musiker Michel Martelly hat nach dem vorläufigen Endergebnis die Präsidentschaftswahlen in Haiti gewonnen. Das teilte die Wahlkommission in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince mit. Das offizielle Endergebnis soll am 16. April veröffentlicht werden. Martelly kam in der entscheidenden Stichwahl am 20. März auf rund 67 Prozent der Stimmen, die Mitbewerberin Mirlande Manigat erhielt 31 Prozent der Stimmen. Martelly übernimmt das Amt von René Préval, dem eine weitere Kandidatur durch die Verfassung verwehrt war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.