München (dpa) - Der ADAC kämpft im Streit um den neuen Biosprit E10 nun mit härteren Bandagen: Der Autoclub hat die Mineralölkonzerne Aral, BP, Jet, OMV und Shell angezeigt. Auf diesem Weg will er die Ölmultis dazu bringen, an ihren Tankstellen neben E10 auch weiter herkömmliches Super anzubieten - und nicht nur das deutlich teurere Super Plus. Nach Ansicht des ADAC verstoßen die Konzerne derzeit gegen die gesetzlichen Regelungen für E10. Die Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.