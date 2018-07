Inhalt Seite 1 — Schalke feiert das Wunder von Mailand - «Grandios» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mailand (dpa) - Unglaublich, unfassbar, 5:2: Nach der Fünf-Sterne-Gala von Mailand überboten sich die Fußball-Helden des FC Schalke 04 im Überschwang der Glücksgefühle mit Superlativen. «Sensationell, wir haben heute ein Wunder erlebt», schwärmte Kapitän Manuel Neuer.

In einer spektakulären Partie hatte die königsblaue «Notelf» den Champions-League-Titelverteidiger Inter Mailand vorgeführt. «Für die Zuschauer war es ein fantastisches Spiel und für uns ein grandioser Abend», sagte Trainer Ralf Rangnick. «Die Partie hätte auch 5:10 oder 4:8 ausgehen können. Es gab keine drei Minuten Langeweile.»

Der historische Sieg im Giuseppe-Meazza-Stadion rief Erinnerungen an den bislang größten Triumph der Clubgeschichte vor 14 Jahren an gleicher Stelle wach. Selbst Christoph Metzelder, der wegen seines Nasenbeinbruchs nicht mitwirken konnte, dachte an den UEFA-Pokalsieg der «Eurofighter» 1997. «Doch das war einzigartig und wäre nur zu toppen, wenn wir den Titel holen. Wahnsinn, solch einen Abend gibt es nur im Europacup», meinte der Abwehrspieler.

Der erstmalige Einzug ins Halbfinale der Königsklasse und eine weitere Prämie von 4,2 Millionen Euro sind Schalke kaum noch zu nehmen. Im Rückspiel am 13. April könnte sich der Revierclub sogar eine 0:3- oder 1:4-Niederlage leisten. «Jetzt kommt die Zeit, in der die Preise verteilt werden. Und wir scheinen da ordentlich mitmischen zu können», sagte Metzelder auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am 21. Mai gegen Zweitligist MSV Duisburg.

Rangnick warnte trotz der komfortablen Ausgangslage jedoch davor, den italienischen Triple-Sieger und Bayern-Bezwinger schon abzuschreiben. «Wir haben sicher einen großen Schritt gemacht, aber noch nicht den endgültigen.» Die rund 5000 mitgereisten Fans freuten sich dagegen schon auf weitere Höhepunkte gegen den FC Chelsea oder Manchester United in der Vorschlussrunde und skandierten nicht ohne Häme: «Seht ihr Bayern, so wird das gemacht.»

Die Münchner waren im Achtelfinale gegen das Team um Wesley Sneijder und Samuel Eto'o trotz eines 1:0 in Mailand nach dem 2:3 daheim ausgeschieden. «Wir fühlen uns jetzt relativ sicher. Aber es sind noch 90 Minuten zu spielen», warnte Neuer, für den das Ergebnis auch lange nach dem Abpfiff «noch immer unbegreiflich» war.

Dabei schien die Partie nach dem Blitztor von Dejan Stankovic den erwarteten Verlauf zu nehmen. Schon nach 25 Sekunden war der Nationalkeeper erstmals geschlagen. Neuers Kopfball-Abwehr außerhalb des Strafraums landete beim Serben, und der überliste den Torhüter mit einem kuriosen Volleyschuss aus 51 Metern. Neuer nahm es später mit Humor: «Ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht 40 Meter köpfen kann. 30 Meter waren zu kurz. Der Schuss ging nach hinten los.»