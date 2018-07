Inhalt Seite 1 — Kopf-am Kopf-Rennen beim Deutscher Filmpreis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Spannung vor der Lola-Gala: Bei der Verleihung des 61. Deutschen Filmpreises wird am Freitag mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Favorit ist mit sechs Nominierungen zwar Tom Tykwers Liebesdrama «Drei». Doch gleich drei Filme sind dem Favoriten mit je fünf Nominierungen dicht auf den Fersen.

Andres Veiels RAF-Drama «Wer wenn nicht wir» mit August Diehl und Lena Lauzemis ist ebenso fünffacher Preisanwärter wie Ralf Huettners Tourette-Syndrom-Tragikomödie «Vincent will Meer» mit Karoline Herfurth und Florian David Fitz. Genauso viele Chancen hat Chris Kraus' Historiendrama «Poll» mit Paula Beer.

Jeweils vier Mal nominiert sind Philipp Stölzls poppiges Schriftsteller-Biopic «Goethe!» mit Alexander Fehling in der Titelrolle und Florian Cossens «Das Lied in mir» mit Jessica Schwarz, die in Argentinien auf der Suche nach ihren Wurzeln ist.

Im vergangenen Jahr war die Sache klarer: Michael Hanekes Drama «Das weiße Band» war gleich 13 Mal nominiert und heimste dann auch zehn Lolas inklusive Hauptpreis ein. Es bleibt abzuwarten, ob die 1200 Mitglieder der Deutschen Filmakademie die Preise dieses Mal nach dem berüchtigten «Gießkannen-Prinzip» vergeben und so die vielgelobte Vielfalt des deutschen Films beschwören - oder am Ende doch ein eindeutiger Gewinner steht.

Im Rennen um die Goldene Lola 2011 für den besten Film sind neben «Drei», «Wer wenn nicht wir», «Goethe!» und «Vincent will Meer» auch die Einwanderer-Komödie «Almanya - Willkommen in Deutschland» von Yasemin Samdereli und der Fußballfilm «Der ganz große Traum» von Sebastian Grobler.

Mehr als 1800 Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Autoren, Produzenten, Cutter, Maskenbildner und Filmkomponisten werden sich in Champagner-Laune zur Gala im Friedrichstadtpalast versammeln. Anders als beim Oscar in Hollywood nehmen die Gewinner außer der Lola-Statuette auch nicht unerhebliche Summen Geld mit nach Hause. Der von Kulturstaatsminister Bernd Neumann finanzierte Filmpreis ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro der höchstdotierte deutsche Kulturpreis.

Die in Berlin spielende Dreiecksgeschichte «Drei» könnte nicht nur die Goldene Lola für den besten Film (500 000 Euro inklusive Nominierungsprämie) abräumen. In der Kategorie beste Schauspielerin tritt Hauptdarstellerin Sophie Rois an gegen Lena Lauzemis als Gudrun Ensslin in «Wer wenn nicht wir» und Bernadette Heerwagen für ihre Rolle in «Die kommenden Tage». Weitere Nominierungen gab es für Regie, Schnitt, Tongestaltung und Filmmusik von «Drei».