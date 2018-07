Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will bei einem Besuch der Facebook-Zentrale in Kalifornien den Nutzern des sozialen Netzwerkes Rede und Antwort stehen. Das Masseninterview am 20. April (22:45 MESZ) im Hauptquartier des Internetgiganten in Palo Alto werde weltweit ins Internet übertragen.

Dies teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Wer eine Frage an den Präsidenten habe, könne sie direkt auf eine speziell eingerichtete Seite bei Facebook schreiben oder über ein Formular auf der Website des Weißen Hauses einreichen. Welche Fragen dem Präsidenten gestellt werden, entscheide Facebook, hieß es.

Formular des Weißen Hauses