Auch ein unbestreitbar cooler Vater wie Johnny Depp (47) hat Probleme, wenn sich die Tochter für andere männliche Wesen begeistert.

«Leider hat sie angefangen, sich massiv für Jungs zu interessieren», sagte der Superstar über seine zwölf Jahre alte Tochter Lily Rose dem Fernsehsender Tele 5. «Für mich als Papa ist das schrecklich.» Neulich habe er bei einer Pressekonferenz Justin Bieber getroffen: «Als ich ihr das erzählt habe, hat sie mehrmals die Farbe gewechselt.»

Depp, der mit seiner Lebensgefährtin Vanessa Paradis und zwei gemeinsamen Kindern in Frankreich lebt, will nach dem Erfolg mit den «Fluch der Karibik»-Filmen verstärkt in Geschichten für Kinder und Jugendliche mitspielen - um dem eigenen Nachwuchs zu imponieren. «Meine Kinder sollen mich endlich toller finden als Robert Downey Jr.! Die beiden verehren Bob so sehr und das gefällt mir gar nicht.» Robert Downey Jr. war der Star in Blockbuster-Produktionen wie «Sherlock Holmes» und «Iron Man».

