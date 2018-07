Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Komödienstar Steve Carell («Dinner für Spinner») und die britische Schauspielerin Keira Knightley verhandeln um die Hauptrollen in einer schrägen Romanze.

Der Endzeit-Streifen «Seeking a Friend at the End of the World» soll bereits ab Mai im Los Angeles gedreht werden, berichtet der «Hollywood Reporter». Die Story dreht sich um einen von seiner Frau frisch verlassenen Ehemann (Carell), der kurz vor dem drohenden Weltuntergang noch einmal eine frühere Liebe aufsuchen will. Auf der langen Fahrt zu seiner Ex-Freundin wird er von einer Nachbarin (Knightley) begleitet, in die er sich nach und nach verliebt. Die Drehbuchautorin Lorene Scafaria gibt damit ihr Regiedebüt.

«Variety»

«Hollywood Reporter»