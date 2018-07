Bengasi (dpa) - Die Aufständischen in Libyen haben ein türkisches Schiff mit Hilfsgütern abgewiesen. Das Schiff habe am Vortag seine Ladung im Hafen von Bengasi nicht wie geplant abliefern dürfen, bestätigte eine Sprecherin des libyschen Übergangsrates. Die Aufständischen hatten die türkische Regierung mehrfach aufgefordert, zu dem Regime von Machthaber Muammar al-Gaddafi klar auf Distanz zu gehen. Für Verärgerung sorgte außerdem, dass die türkische Marine ein Schiff der Rebellen auf dem Weg in die belagerte Stadt Misurata zur Umkehr gezwungen hatte.

