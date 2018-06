Saarbrücken (dpa) - Der frühere Linke-Vorsitzende Oskar Lafontaine hält sich zu Spekulationen über eine Rückkehr in die Bundespolitik bedeckt. Er habe keine Veranlassung, sich dazu nochmals zu äußern, sagte Lafontaine in Saarbrücken zu entsprechenden Fragen von Journalisten. Zuvor hatte der Chef der Linke-Bundestagsfraktion, Gregor Gysi, gesagt, Lafontaine schließe eine neue Rolle in der Bundespartei «für Notsituationen» nicht aus

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.