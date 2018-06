Mainz (dpa) - Offenbar will die FDP auch personell in ihren Landesverbänden umbauen: Der Landauer Bundestagsabgeordnete Volker Wissing kündigte schriftlich an, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle als Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen FDP ablösen zu wollen. Brüderle hatte nach der Schlappe bei der Landtagswahl am 27. März seinen Rückzug angekündigt. Wissing ist bislang stellvertretender Landeschef. Er ist Vorsitzender des Finanzausschusses des Bundestags.

