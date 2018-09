Hamburg (dpa) - Blutbad in Hamburg: Ein Mann hat in der Hansestadt den Begleiter seiner Freundin erschossen und sich anschließend selbst getötet. Die Lebensgefährtin des 36-Jährigen erlitt im Hamburger Stadtteil Hamm lebensgefährliche Verletzungen, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei geht inzwischen von einer Beziehungstat aus. Der Hintergrund des Streits ist noch unklar. Am späten Nachmittag hatte der mutmaßliche Täter vor einem Mehrfamilienhaus, in dem er mit seiner Freundin lebte, mehrere Schüsse auf seine Opfer abgegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.