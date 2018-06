Lissabon (dpa) - Erst wollte Portugal es allein aus der Krise schaffen - nun beantragt das hoch verschuldete Euro-Land aber doch die Finanzhilfe der Europäischen Union. Das erklärte der Finanzminister der geschäftsführenden Regierung, Fernando Teixeira dos Santos, in Lissabon. In einem bei dem er kurz zuvor gesagt hatte, man werde «sofort» ein Hilfsersuchen an Brüssel stellen. Dort weiß man angeblich noch nichts von einem derartigen Gesuch. Wie ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel der Nachrichtenagentur dpa sagte, wäre dort keine derartige Bitte angekommen.

