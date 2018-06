Berlin (dpa) - Patienten in ländlichen Regionen sollen künftig wieder eher einen Arzt in der Nähe finden. Nach monatelangen Verhandlungen wollen Bund und Länder sich auf einer Sonderkonferenz der Gesundheitsminister heute auf entsprechende Schritte gegen den Ärztemangel auf dem Land einigen. Zuvor hatten Gesundheitspolitiker der Koalition in der Nacht ihre Verhandlungen für eine Reform der medizinischen Versorgung vorangetrieben. Dabei habe man sich zu 85 Prozent geeinigt, hieß es. Noch offen seien Fragen der Ärztehonorare.

