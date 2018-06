Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat auf die Verhaftung des regimekritischen chinesischen Künstlers Ai Weiwei reagiert. Er will den chinesischen Botschafter in Berlin noch heute zu einem klärenden Gespräch ins Auswärtige Amt bitten. Westerwelle forderte, Ai Weiwei umgehend freizulassen und ihm die Möglichkeit zu geben, seiner künstlerischen Arbeit weiter nachgehen zu können. Ai Weiwei, der in China nicht ausstellen darf, war am Sonntag festgenommen worden und ist seitdem verschwunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.