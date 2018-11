Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag ist es zunächst meist stark bewölkt, aber bereits weitgehend trocken. Später lockern die Wolken, von Südwest nach Nordost, mehr und mehr auf, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Bis auf einige Tropfen am Alpenrand und im Nordosten, bleibt es dann trocken. Mit Höchstwerten zwischen 14 Grad im Norden und örtlich 24 Grad an Mittel- und Oberrhein wird es wieder wärmer. Im Norden weht schwacher bis mäßiger, an der See frischer und stark böiger West- bis Südwestwind, im Süden ist es allgemein schwachwindig.

In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden und Osten wechselnd bewölkt, anfangs kann es örtlich etwas Sprühregen geben. Im Süden und Westen ist es klar oder gering bewölkt. Die Luft kühlt auf 13 bis 8, in Alpennähe auf Werte um 5 Grad ab.