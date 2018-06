Inhalt Seite 1 — EU-Sorgenkind Portugal bittet um Milliardenhilfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lissabon/Brüssel (dpa) - Als drittes Land der Europäischen Union hängt künftig auch Portugal am Finanztropf. Der von der Pleite bedrohte Staat bittet um Unterstützung - im Gespräch sind 70 bis 80 Milliarden Euro. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sicherte dem Land «schnellstmögliche» Hilfe zu.

Führende Politiker in Europa begrüßten den Schritt des ärmsten Landes Westeuropas. Die Lage in Portugal und die Schuldenkrise dürfte auch das Treffen der Euro-Finanzminister sowie der 27 EU-Staaten am Freitag und Samstag in Ungarn bestimmen.

Bisher ist Irland das einzige Land, das den Rettungsfonds in Anspruch nimmt. Europäer und der Internationale Währungsfonds (IWF) schnürten im vergangenen November ein Hilfspaket von 85 Milliarden Euro. Für Schuldensünder Griechenland gab es im vergangenen Jahr ein separates Paket mit einem Umfang von 110 Milliarden Euro.

Der geschäftsführende portugiesische Regierungschef José Sócrates hatte die Bitte am Mittwochabend als «unvermeidbar» bezeichnet. Portugal wäre sonst zu hohe Risiken eingegangen. Die finanzielle Lage habe sich nach der Ablehnung des Sparpakets der Minderheitsregierung durch die Opposition am 23. März «dramatisch verschlechtert». Die portugiesische Wirtschaftszeitung «Diario Económico» schrieb am Donnerstag in der Onlineausgabe unter Berufung auf Regierungskreise, Lissabon werde in Brüssel sogar 90 Milliarden Euro beantragen.

Die finanzielle Lage Portugals ist dramatisch. Ratingagenturen hatten nach der Ablehnung des Sparpakets mehrfach die Kreditwürdigkeit Portugals gesenkt. Dementsprechend steigen die Zinsen, die Lissabon am Kapitalmarkt für neue Schulden zahlen muss, rapide. Bislang hatte die portugiesische Regierung die Möglichkeit eines Hilfsantrags stets zurückgewiesen und darauf hingewiesen, sie sei vor den Neuwahlen am 5. Juni auch gar nicht dazu befugt.

Die Lage zusätzlich belasten könnte die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie könnte Gift für die schwächelnde Konjunktur in Ländern sein, die bereits durch die öffentlichen Einsparungen schwer belastet wird.

Höhere Zinsen können den Preisauftrieb bremsen, sie verteuern aber auch Kredite. Europas Währungshüter hoben am Donnerstag wegen der steigenden Inflationsgefahren den Leitzins im Euro-Raum um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an.