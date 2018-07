FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der EZB-Zinsanhebung hat sich der Euro <EURUS.FX1> am Donnerstag knapp unter der Marke von 1,43 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,4291 Dollar und damit in etwa soviel wie im frühen Handel. Unmittelbar nach den Äußerungen von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet zur beschlossenen Zinserhöhung war die europäische Gemeinschaftswährung noch auf ein Tagestief von 1,4240 Dollar abgerutscht. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittag auf 1,4283 (Mittwoch: 1,4300) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7001 (0,6993) Euro.

Die EZB hatte am Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent erhöht. Volkswirte hatten mit diesem Schritt einhellig gerechnet. "Die Zinserhöhung war am Devisenmarkt schon länger eingepreist", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenabteilung bei der Commerzbank. Daher habe der Euro nach der Ankündigung der EZB nicht profitiert.

Dass die EZB zunächst keine weiteren Zinsschritte angekündigt habe, hätten wohl einige am Markt mit Enttäuschung aufgenommen, so Leuchtmann weiter. Dies sei der Grund für den zwischenzeitlich etwas stärker gesunkenen Euro. "Trichet hat sich nicht gerade als Falke gezeigt." Als Falken bezeichnet man Geldpolitiker, die sich im Zweifelsfall für Zinsanhebungen aussprechen. Natürlich wisse aber jeder, dass die heutige Maßnahme der EZB den Beginn einer Zinserhöhungsserie markiere, sagte Leuchtmann.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87590 (0,87750) Britische Pfund <GBPVS.FX1>, 121,70 (121,82) Japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,3118 (1,3097) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.459,50 (1.461,50) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 32.230,00 (32.240,00) Euro.